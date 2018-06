Sortie d'un album perdu de John Coltrane

Des enregistrements inédits de la légende du jazz John Coltrane et de son quartet, datant de 1963, ont refait surface et sortiront sous la forme d'un album posthume le 29 juin.

C'est la maison de disques de Jazz Impulse!, basé à New York, qui publiera ce disque intitulé «Both Directions at Once: The Lost Album».

L'album sera constitué de sept morceaux joués par Coltrane et son quartet habituel: Jimmy Garrison à la basse, Elvin Jones à la batterie et McCoy Tyner au piano, en plus de Coltrane au saxophone.

Les quatre hommes ont enregistré ces morceaux dans un studio du New Jersey où ils sont retournés en 1964 pour confectionner le classique de Coltrane, «À Love Supreme», un des meilleurs albums de jazz de tous les temps.

Ces enregistrements oubliés ont été retrouvés par la famille de la première femme de Coltrane, Juanita Naima Coltrane, qui les avait conservés.

John Coltrane est mort du cancer en 1967.