La mort d’Anthony Bourdain, ce chef américain devenu mondialement célèbre grâce à son émission de télévision culinaire «Parts Unknown», bouleverse et avec raison.

«Il faisait la plus belle job au monde», a lancé Richard Martineau lors de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au «Québec Matin».

«Si vous m’aviez demandé: ‘’quelle est la dernière personne selon toi qui va en arriver à se suicider’’... c’est bien Anthony Bourdain! Il se promenait dans les meilleurs restos du monde. Si lui, Anthony Bourdain, en arrive là, c’est que personne qui est à l’abri d’une dépression majeure», explique le chroniqueur.

Il juge que plusieurs personnes ont tendance à ne pas s’écouter, et faire fi de la détresse psychologique qu’ils peuvent vivre ou ressentir.

«Si vous vous promenez en auto et qu’il y a un bruit bizarre dans notre moteur, on n’hésite pas, on va chez le garagiste! S’il y a un bruit bizarre dans votre tête, n’hésitez pas et consultez. Appelez le 1-866-APPELLE».

Il y a deux jours, l’un des signatures les plus influentes de la mode, Kate Spade, 55 ans, s’est enlevé la vie dans son appartement new-yorkais.

La mort de l’acteur Robin Williams, en 2014, avait également bouleversé ceux qui l’aimaient puisqu’il incarnait la joie de vivre.

Au Québec, la disparition du journaliste d’enquête Gaétan Girouard en 1999 avait profondément touché les gens.