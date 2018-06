Trump appelle le G7 à réintégrer la Russie

Donald Trump a appelé vendredi le G7 à réintégrer la Russie, exclue du club en 2014, nouvelle pique du président américain avant sa première confrontation collective avec les dirigeants du G7 depuis qu'il leur a imposé de nouveaux tarifs douaniers.

«Ils ont expulsé la Russie, ils devraient réintégrer la Russie. Parce que nous devrions avoir la Russie à la table de négociations», a-t-il dit, avant de quitter Washington vendredi matin. «Que ça vous plaise ou non, ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais nous avons un monde à connaître». La Russie avait été exclue après l'annexion de la Crimée, après 16 ans d'appartenance au groupe.

Le dirigeant américain sera le dernier à arriver au sommet à La Malbaie et le premier à en partir, samedi matin, signe de l'intérêt qu'il porte au club des sept économies les plus développées du monde, saint des saints de la coordination multilatérale.

Il s'est en réalité montré plus focalisé, ces dernières semaines, sur un autre sommet: celui prévu le 12 juin avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à Singapour. Il s'y rendra directement depuis le Québec.

«Je partirai peut-être un peu plus tôt, ça dépend de ce qui se passe», a aussi lâché M. Trump.

Attendu de pied ferme à La Malbaie par les six autres dirigeants, il a annoncé qu'il n'entendait aucunement fléchir.

«L'Union européenne nous traite très mal, le Canada, très mal», a-t-il dit à Washington.

Sur Twitter, il a répliqué vertement au premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui avec le président français Emmanuel Macron, en visite au Canada depuis mercredi, a ouvertement critiqué le repli protectionniste de l'Américain.

«Merci de dire au premier ministre Trudeau et au président Macron qu'ils imposent aux États-Unis des taxes massives et créent des barrières non tarifaires», a-t-il tweeté.

«Quand tout sera remis à plat, nous serons de nouveau amoureux», a ironisé Donald Trump, qui ne verra que MM. Trudeau et Macron en tête-à-tête au cours de son séjour canadien.