Ciné nostalgie: «Grease» déjà 40 ans!

L’histoire d’amour entre Danny Zuko (John Travolta) et Sandy Olsson (Olivia Newton-John) date de 1978 (et oui, déjà!). Cet anniversaire bien spécial est donc l’occasion de se replonger dans ce classique intemporel en 10 faits méconnus.

«Grease» se déroule en 1958 et raconte l’histoire d’amour entre deux étudiants de secondaire qui se sont rencontrés pendant les vacances d’été. Il s’agit de l’adaptation d’une comédie musicale, présentée à Broadway en 1971. Et aucun des acteurs n’était assez jeune pour incarner un adolescent, John Travolta avait 23 ans au moment du tournage, Olivia Newton-John, 28, et Stockard Channing... 33 ans!

Au départ, Henry Winkler, le Fonz dans la série «Happy Days» devait incarner Danny. Mais l’acteur a refusé afin de ne pas être associé à un certain type de rôle. Puisque John Travolta avait déjà été la vedette de «Saturday Night Fever» et qu’il était resté en bons termes avec Robert Stigwood, producteur des deux films, c’est lui qui a été choisi.

Dès que John Travolta a accepté le rôle principal de Danny Zucko, il a fait des pieds et des mains pour qu’Olivia Newton-John, chanteuse country plus connue que lui, tienne celui de Sandy. Surprise, elle a insisté pour faire un test afin de s’assurer de leur chimie. C’est également l’acteur qui a suggéré que Randal Kleiser (avec qui il avait travaillé dans le téléfilm «The Boy in the Plastic Bubble») réalise «Grease».

Au Québec, «Grease» a pris l’affiche sous le titre «Brillantine», référence au produit lissant pour cheveux, barbes et moustaches, inventé par le parfumeur français Édouard Pinaud et présenté à l’Expo universelle de Paris en 1900. Au Mexique et au Vénézuéla, «Grease» a été traduit par «Vaselina».

La trame sonore est devenue le deuxième album le plus vendu aux États-Unis en 1978, la première place étant détenue par... «Saturday Night Fever».

Le pantalon noir porté par Olivia Newton-John dans la scène finale lorsqu’elle chante «You’re The One That I Want» lui appartenait. Mais il était tellement serré qu’il devait être cousu sur elle tous les matins.

Convaincus qu’Olivia Newton-John devait chanter une ballade, les producteurs en ont demandé une au milieu du tournage. La chanson «Hopelessly Devoted to You» a été enregistrée et filmée après toutes les autres scènes et a obtenu une nomination aux Oscars.

Pourquoi le générique de début est-il animé? Parce qu’au début, les producteurs souhaitaient faire de cette comédie musicale un film d’animation!

«Grease» a rapporté 394 millions $ au box-office international, détrônant «La mélodie du bonheur» (1965) comme comédie musicale ayant rapporté le plus d’argent en salle. «Mamma Mia!» (2008), puis «Les Misérables» (2012), et enfin «La Belle et la Bête» (2017) ont ensuite pris sa place.

En 1982, «Grease 2» a pris l’affiche avec Maxwell Caulfield et Michelle Pfeiffer dans les rôles principaux. Le long métrage a été un flop retentissant, n’engrangeant que 15 millions $ pour un budget de 13 millions $.