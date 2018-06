Engagement émouvant de Jérémy Demay pour donner de l’espoir

Si ce Québécois d’adoption se distingue par une attitude de bad boy et un humour cinglant, autant sur scène que lors de ses apparitions à la télé, on sent quand même chez Jérémy Demay un côté sensible et un désir d’aider son prochain.

L’humoriste manifeste d’ailleurs sa générosité en s’impliquant comme porte-parole dans la Fondation Rêves d’enfants, qui a franchi le seuil impressionnant de 25 000 rêves réalisés.

Jérémy, la Fondation Rêves d’enfants vient de franchir une étape importante en réalisant un 25 000e rêve. Il s’agit en plus d’un cas assez particulier, celui de Jayden. Racontez-nous cette histoire.

Jayden était un jeune de 18 ans d’Edmonton, un athlète passionné de sport, qui a appris qu’il souffrait d’un cancer grave (un rhabdomyosarcome de stade 4). Il a malheureusement succombé en novembre dernier. Son rêve était de créer sa propre chaussure de basketball, qui rassemblerait toutes les qualités de différentes marques. Il a réussi avant de nous quitter. Quand il l’a essayée, il a été animé par une sorte d’espoir et il a réussi à marcher pour la première fois depuis plusieurs jours. Ça montre à quel point l’espoir nous rend plus forts.

Que s’est-il passé ensuite?

Après son décès, Rêves d’enfants a décidé de créer une collection de vêtements en son honneur et dont les profits serviront à faire en sorte que d’autres rêves deviennent réalité. Chacune des créations de la marque, nommée King Jay afin de rendre hommage à Jayden, porte l’image d’un lacet qui représente l’unité de tout le monde dans l’espoir. Je trouve ça magnifique.

Vous appuyez la Fondation Rêves d’enfants depuis 2016. Pourquoi avez-vous choisi cette cause?

C’est mon directeur de tournée qui m’en a parlé, il y a deux ans. Je ne connaissais pas ça, bien que je trouve que toutes les causes peuvent être bonnes dans la mesure où l’argent va au bon endroit. Or, pour moi, les enfants, c’est le futur. Tout passe par eux. Ce sont eux qui vont continuer sur cette terre, qui vont créer et recréer le monde dans lequel on vit. Donc, il est important que les jeunes sachent que beaucoup de choses sont possibles s’ils écoutent leur coeur. Ça rend la vie plus belle.

Et participer à une telle fondation doit vous apporter beaucoup sur le plan humain...

Je dois dire que ça me fait du bien, même si c’est peut-être un peu égoïste. Ça me fait du bien de pouvoir utiliser mon peu de notoriété, le peu de ce que je suis, pour soutenir des projets comme ça. Je trouve que c’est noble. Je ne suis pas engagé dans 10 000 causes différentes, mais ce que je fais, ça vient du coeur. Depuis le début, je trouve que Rêves d’enfants est quelque chose de beau et j’aime aider la fondation dans la mesure où le temps me le permet.

Au cours des deux dernières années, vous avez rencontré plusieurs enfants et avez assisté à la réalisation de leurs rêves. Y a-t-il des expériences qui vous ont particulièrement touché?

Tous les ans, pour le temps des fêtes, Rêves d’enfants organise quelque chose que je trouve merveilleux: elle emmène des centaines d’enfants au pôle Nord, dans un avion d’Air Transat, pour rencontrer le père Noël. Bon, quand je dis le «pôle Nord», je veux dire un endroit assez éloigné qui pourrait y ressembler, comme Vald’Or. Mais il est écrit «Pôle Nord» sur tous les écrans de l’aéroport. Puis soudain, le père Noël arrive et donne des cadeaux aux enfants.

Ce doit être un moment émouvant...

J’y suis allé l’an dernier et je tenais dans mes bras un garçon qui devait avoir quatre ans et qui était atteint de leucémie. Je me suis mis à pleurer. C’est dur de voir un enfant qui doit vivre ce combat extrêmement difficile. Il était là, gentil et ouvert, à me dire avec une honnêteté désarmante: «Oui, j’ai la leucémie depuis un an, je prends des médicaments et je suis des traitements de chimiothérapie...» Ça me fait vivre beaucoup d’émotions, d’autant plus qu’on se sent totalement impuissant devant cette situation.

Dans votre vie personnelle, avez-vous déjà vécu une situation similaire à celles que peuvent vivre les enfants dont s’occupe la fondation?

Non. Il n’y a jamais eu de cancer ou quelque chose de similaire dans ma famille. Par contre, même si ça ne se compare pas, mon père est mort d’une crise cardiaque quand j’avais huit ans. Ce n’est pas pareil, mais ça se rejoint quand même sur le plan de la souffrance. Il faut alors garder en tête que la vie continue, qu’elle est belle et qu’il peut y avoir de belles choses qui nous attendent. Je ne sais peut-être pas ce que c’est d’avoir un cancer, mais je sais ce que c’est d’avoir envie d’espoir et de rêver à quelque chose de plus beau.

Au nom de Jayden : le 25 000e jeune à avoir réalisé son rêve.

Jayden a pu, grâce à la fondation Rêves d’enfants, créer son propre modèle de chaussures de basketball. Pour faire honneur à ce jeune homme de 18 ans, décédé du cancer, Rêves d’enfants a lancé la collection de vêtements King Jay, dont les profits iront à la fondation pour que celle-ci continue d’aider d’autres jeunes à concrétiser leur rêve.

Découvrez les vêtements de la collection à kingjay.org.

Pour plus d’infos sur la fondation rêves d’enfants ou pour faire un don, consultez le site de l’organisme, revesdenfants.ca. Jérémy présente son spectacle «Vivant». Pour connaître les dates: jeremydemay.com.