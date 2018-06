Entente à l’amiable entre le PQ et la CAQ

Le Parti québécois (PQ) et sa députée Agnès Maltais ont reconnu vendredi avoir accusé à tort deux de ses ex-employées de vol de documents.

La députée de Taschereau avait accusé en novembre 2016 Lynne Harpin et Nicole Savard d’avoir volé des documents appartenant au PQ avant de rejoindre la Coalition avenir Québec (CAQ). L’enquête menée par la Sûreté du Québec n’avait pas permis au Directeur des poursuites criminelles et pénales de porter des accusations contre les deux femmes. Les ex-péquistes avaient pour leur part déposé une poursuite pour diffamation contre Mme Maltais, lui réclamant 160 000 $.

Les deux formations politiques ont annoncé vendredi, dans un communiqué conjoint, que les deux parties ont conclu une entente à l’amiable, sans toutefois en dévoiler les modalités.

«Mme Maltais et le Parti Québécois reconnaissent que les allégations faites à l’égard de Mmes Harpin et Savard étaient non fondées, indique le communiqué. En aucun temps, Mme Maltais et le Parti Québécois n’ont voulu porter atteinte à la réputation de Mme Harpin et de Mme Savard, et ne souhaitaient pas leur causer préjudice.»

Mmes Savard et Harpin avaient quitté le PQ en 2011. Cette dernière aurait emporté avec elle une clé USB contenant des documents contenant des données confidentielles.

«Mme Harpin et Mme Savard n’ont jamais utilisé ou communiqué à quiconque ces documents et n’ont jamais eu l’intention de le faire», ajoutent les partis politiques.