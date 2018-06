«J’ai toujours baigné dans le country» - Matt Lang

Après s’être fait connaître comme finaliste à «La Voix» en 2015, Mathieu Langevin est parti à Nashville à la recherche de ses racines country. Des rencontres déterminantes lui ont finalement permis de travailler sur un premier album country, dont la sortie est prévue à l’automne.

Il en a aussi profité pour raccourcir son nom, qui est maintenant plus simple à prononcer dans toutes les langues.

Mathieu Langevin l’avoue sans détour: s’il a transformé son nom d’artiste pour Matt Lang, c’est pour faciliter sa percée à l’international. «On a juste raccourci mon nom pour qu’il soit plus facile à prononcer pour les anglophones. Au moins, ça ne le dénature pas.»

Après s’être aventuré dans un style plus rock et avoir travaillé un temps sur un style francophone québécois, il est revenu au country, la musique de ses origines. «Quand j’ai commencé à faire de la musique, je faisais déjà du country américain. Ma famille tripe sur cette musique; j’ai toujours baigné là-dedans. Je pense d’ailleurs que le country américain est de plus en plus populaire; il y a un réel engouement pour cette musique au Québec.»

Pour se donner toutes les chances de faire les meilleures chansons et le meilleur album possible, Matt Lang est parti vivre quelque temps à Nashville. «Quand je suis parti, je n’avais aucun contact là-bas. J’ai appelé des gens au hasard. Finalement, j’ai un ami drummer qui connaît Danick Dupelle et qui lui a donné mes coordonnées. Comme beaucoup de gens, je ne connaissais pas Danick, mais c’est un Québécois qui fait partie d’Emerson Drive, un groupe très connu dans le milieu country. J’ai finalement rencontré

Danick ainsi que plusieurs autres Québécois qui vivent là-bas, et j’ai pu travailler avec eux sur mon prochain album.»

Matt Lang a participé à plusieurs séances d’écriture pour arriver à terminer son album. «On fait des séances en studio au cours desquelles on travaille une musique et on écrit les paroles avec d’autres personnes. Je ne suis jamais seul pour faire une chanson; ça se fait toujours en collaboration.»

Une expérience utile

Le jeune homme, originaire de Maniwaki, s’est fait connaître en participant à la troisième saison de «La Voix», une expérience déterminante selon lui. «J’ai acquis beaucoup d’assurance; c’était tellement gros. Ça m’a donné une expérience de scène, mais aussi de la télévision. «La Voix» m’a aussi confirmé que je voulais absolument faire de la musique dans la vie. Je viens d’une petite place dans le nord du Québec et je me suis souvent fait dire que ça ne marcherait jamais pour moi. Cette émission m’a donné un coup de pouce pour arriver à me dépasser et à faire l’impossible pour percer. Ça prouve que, quand on veut faire quelque chose, quoi qu’il arrive, on peut le faire.»

Pour enrichir son parcours, Matt Lang a aussi assuré la première partie du spectacle de la dernière tournée de 2Frères. «Ces gars-là sont d’abord deux bons amis à moi; on va à la pêche ensemble. Ensuite, faire leur première partie m’a apporté beaucoup d’expérience de scène. Ils font des grandes salles qui sont généralement pleines. Ça m’a donné une certaine confiance et ça m’a encore fait pratiquer mon métier. Je me considère comme chanceux parce qu’il y a plein de chanteurs qui aimeraient faire leur première partie. J’ai aussi pu voir la belle réponse du public envers mes chansons.»

Matt Lang assurera la première partie du spectacle de Brett Kissel le 16 juin, au Festival Country de Lotbinière.