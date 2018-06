Julie Le Breton fière du chemin parcouru

Sans même s’en douter, certains professeurs laissent des traces dans la vie de leurs élèves et orientent la suite des choses. Enfant, Julie Le Breton a eu la chance d’avoir un professeur qui initiait ses élèves aux arts, ce qui l’a plus tard guidée vers le jeu.

Dans cette entrevue, l’actrice Julie Le Breton a consenti à faire un petit retour dans le temps, jusqu’aux origines de sa passion pour son métier.

Julie, tu auras le bonheur de jouer dans la pièce «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» lors de la prochaine saison du TNM...

Oui. C’est une création de Michel Marc Bouchard, qui est un de nos plus grands auteurs vivants. Pour moi, les trois grands au panthéon sont Robert Lepage, Michel Tremblay et Michel Marc Bouchard. Savoir qu’il a écrit un rôle pour moi est un cadeau.

Il l’a écrit spécialement pour toi?

Pour moi, pour Éric (Bruneau) et pour Magalie (Lépine-Blondeau). Il a écrit ces rôles en pensant à nous. C’est un extraordinaire cadeau de la vie! Il y aura bientôt 20 ans que je fais ce métier et j’aurai le plaisir de jouer dans cette pièce. Je vois ça comme une consécration. (sourire) Je suis vraiment très honorée!

As-tu d’autres projets au programme?

Je joue dans la pièce «Trahison» jusqu’au 9 juin sur la scène du Rideau Vert, avec deux acteurs formidables: François Létourneau et Steve Laplante. Ça traite des jeux de cruauté dans l’intimité. C’est hallucinant; c’est une pièce formidable! Le tournage de la quatrième saison des «Pays d’en haut» est repoussé à l’automne, et la deuxième saison de «Victor Lessard» vient d’être lancée.

Tu as mentionné tes presque 20 ans de carrière. As-tu gardé en mémoire le jour où tu as manifesté le désir de devenir actrice?

Oui, mais j’étais toute petite et je pense que je n’y croyais pas vraiment. J’ai participé à un récital de poésie sur scène, et j’ai vraiment aimé mon expérience.

Mais c’est comme si j’avais ensuite enfoui cet événement, car je me suis inscrite en sciences pures au cégep. Je détestais ça pour mourir! Puis, un jour, alors que j’avais 18 ans, j’étais dans la cuisine avec mon chum de l’époque et je lui ai annoncé que j’avais envie de devenir actrice. C’était comme une épiphanie! J’ai écouté cette voix qui me parlait. Je suis reconnaissante à la vie de m’avoir inspiré cette voie parce que, sinon, je ne sais pas ce que j’aurais fait... Je confirme: les sciences pures n’étaient clairement pas pour moi!

Lorsque tu as annoncé cette décision à tes proches, comment ont-ils réagi?

Je n’ai reçu que du soutien. Mes parents ont toujours été vraiment extraordinaires. Ils m’ont toujours répété qu’il me fallait faire ce que j’aime et aller de l’avant, et qu’ils allaient m’appuyer. Mes parents m’ont aidée à payer mes études, mon appartement... Je tiens à le souligner: ils ont vraiment été parfaits. J’ai des parents de rêve!

Quel âge avais-tu au moment de présenter ce spectacle de poésie?

J’étais en quatrième année. J’habitais en Suisse à ce moment-là et j’avais un professeur formidable qui nous faisait beaucoup lire, notamment de la poésie, et qui nous faisait faire du théâtre.

Que faisais-tu en Suisse?

Nous y étions à cause du travail de mon père. Nous avons souvent déménagé.

Finalement, nos enfants ne sont jamais trop jeunes pour être exposés à toutes ces belles choses...

Effectivement! Tous les matins, il nous lisait soit «Les misérables», de Victor Hugo — lecture qu’il poursuivait durant toute l’année —, soit de la poésie. Il nous incitait même à en écrire. Je crois que c’est à cet âge qu’il faut initier nos jeunes à l’art, à la poésie, à la littérature, à la beauté.

Ce passage de ton enfance t’aurait donc suffisamment marquée pour que cet intérêt ressurgisse plus tard?

Oui, tout à fait. Il avait germé en moi pendant tout ce temps...

Te sens-tu particulièrement fière de tes 20 ans de carrière, de ton parcours?

Je trouve ça invraisemblable... J’ai l’impression d’avoir terminé l’école il y a à peine cinq ans. En même temps, lorsque je vois le chemin parcouru, je suis vraiment fière. Je trouve que mon cheminement me ressemble.

C’est-à-dire?

Il a commencé doucement. J’ai eu le temps d’acquérir de l’expérience, de gagner en confiance, pour finalement en arriver à assumer des premiers rôles et à avoir ma face sur une affiche au TNM. Je ne pense pas que j’aurais été capable de gérer ça au début de ma carrière. Ce n’est pas mon but, mais ça veut dire quelque chose. Je ne pensais jamais que j’allais travailler à la télé un jour. Je pensais partir sur les routes du Mexique pour faire du théâtre documentaire... Tout ce qui m’est arrivé à ce jour me rend reconnaissante. Je ne peux que remercier la vie.

Il faut quand même admettre que tu mènes une carrière exceptionnelle.

Oui, et j’en suis consciente. Je reconnais mon privilège.

En terminant, que manque-t-il à ton bonheur?

Actuellement, je dirais qu’il ne me manque pas grand-chose, sinon la santé pour les gens que j’aime.

Et tu as la chance d’être amoureuse?

Oui, je le suis. Tout va bien... Je souhaite juste que les gens autour de moi soient en santé et heureux!

«Victor Lessard», offert sur Club illico. «Trahison», jusqu’au 9 juin, au Théâtre du Rideau Vert. rideauvert.qc.ca «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», du 14 mai au 8 juin 2019, au Théâtre du Nouveau Monde. tnm.qc.ca

«Victor Lessard»: Une deuxième saison enlevante!

Questionnée sur son personnage et sur la seconde saison de «Victor Lessard», Julie Le Breton a raconté: «Jacinthe Taillon est différente de moi et elle se retrouve dans des situations éloignées de ce que je vis au quotidien. Pour une actrice, être plongée dans un univers qui n’est pas le nôtre, c’est un bonheur. En plus, j’ai la chance de me glisser dans la peau d’une femme que je trouve fascinante par sa différence. Elle est si loin de moi. Elle est hyper intelligente et rigoureuse, mais elle fonctionne différemment. Elle est mal engueulée, elle a une manière de voir les choses et de s’approprier ses enquêtes que je n’aurais pas d’instinct. C’est agréable de remettre les chaussures d’un personnage qu’on a beaucoup aimé. Il y avait une espèce de confiance pour cette deuxième saison. Je voulais continuer à creuser l’intériorité de cette Jacinthe, chose qu’on ne peut pas faire en une seule saison. J’ai pu aller plus loin. Toutes les couleurs y étaient, mais disons que j’ai pu apporter des nuances. Mon partner préféré (Patrice Robitaille) et moi avons essayé de rendre cette enquête la plus crédible possible. Par ailleurs, cette deuxième saison est encore plus enlevante, encore plus trouble et violente. Les fans de la première saison vont assurément triper sur la deuxième. Ceux qui ne connaissent pas encore la série vont l’aimer s’ils ont la chance de la découvrir.»