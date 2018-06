L'adolescente serait sous l'emprise des proxénètes, craint la police

Pour la première fois depuis la disparition de leur fille, les parents d’Océanne Dinardo, 14 ans, ont accepté de parler publiquement, fortement ébranlés par les nouveaux éléments d’information qui laissent entendre que l’adolescente de Montréal-Nord serait sous l’emprise de proxénètes.

Son père, Patrick, a lancé un véritable cri du cœur. «Océanne, appelle-nous, je t’en prie, on veut de tes nouvelles. On ne te chicanera pas. On veut juste te retrouver. On pense à toi tout le temps, je t’aime», a-t-il tenu à lui faire savoir.

«Reviens au plus vite, on a peur pour ta sécurité», a ensuite déclaré sa mère en larmes.

L’adolescente a quitté un centre jeunesse, mardi dernier, sans prévenir ses parents. Depuis cinq jours, aucune nouvelle d’Océanne qui ne répond pas aux appels ni aux messages de ses parents et proches.

Samedi, sur les ondes de TVA Nouvelles, un porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Benoit Boisselle, a indiqué que la jeune fille pourrait en effet être sous l’emprise d’individus qui organisent la prostitution dans le but d’en tirer des profits.

«À la suite de la diffusion de la disparition de la jeune Océanne dans les médias, plusieurs informations sont rentrées au niveau des enquêtes et des postes de police. Elle a été vue à plusieurs endroits à Montréal. Pour l’instant, plusieurs informations sont validées par les enquêteurs. Il est important de mentionner que, possiblement, la jeune fille serait sous l’emprise de proxénètes selon les informations données par les citoyens», a-t-il confirmé.