Les OUI Québec tiendront des assises nationales

Les Organisations unies pour l'indépendance (OUI Québec) convoqueront, au cours des prochains mois, «des assises nationales de concertation du mouvement indépendantiste afin de trouver une voie de passage commune vers l'indépendance».

L’initiative a été annoncée samedi après-midi à l’issue d’un événement tenu à Montréal sur le thème de la démarche constituante indépendantiste.

«Tous les acteurs et les forces vives du mouvement indépendantiste y seront conviés, organisations de la société civile comme partis politiques, citoyen-ne-s comme militant-e-s souverainistes», ont précisé les OUI Québec.

Outre ces assises nationales, les responsables des OUI Québec ont annoncé qu’un comité «jeunes» allait être mis sur pied. Sa tâche principale, ont-ils précisé, «sera d'agir comme forum de rassemblement et de concertation des différentes ailes jeunesse et comités de jeunes indépendantistes des partis politiques et de la société civile».

Les OUI Québec comptent dans leurs rangs des organisations telles que la FTQ, la CSN, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, le Nouveau Mouvement pour le Québec, le Mouvement démocratique pour une constitution du Québec, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Anglophones for Quebec Independance et le Mouvement des étudiants souverainistes de l’Université de Montréal.