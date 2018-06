Marc Dupré, énergique et généreux

Devant plus de 10 100 personnes, Marc Dupré a livré un spectacle époustouflant, samedi soir, pour l’arrêt au Centre Bell de sa nouvelle tournée. Pendant deux heures, on a eu droit à un impressionnant défilé de succès, et une débauche d’éclairage et d’effets spéciaux.

Avant même l’entrée en scène du chanteur, le public était déjà subjugué. Grâce à des bracelets lumineux interactifs, la salle s’est remplie de milliers de petites lumières bleues créant un effet impressionnant. Les bracelets vont s’allumer ou clignoter tout long de la soirée.

«Rester Forts» a permis de commencer tranquillement, avant de passer rapidement à une vitesse supérieure avec «Je t’emmène», «Une raison d’exister» et «Si pour te plaire».

Tous les ingrédients étaient réunis pour que le spectacle lève dès le départ. Des éclairages hallucinants, des écrans dynamiques, les bracelets lumineux dans la salle, des confettis par milliers, Marc Dupré n’a pas lésiné sur les moyens pour faire passer un moment exceptionnel à son public. Il est même allé jusqu’à traverser le Centre Bell au milieu de la foule en chantant «Si pour te plaire».

On sent non seulement le plaisir contagieux de Marc Dupré d’être sur scène, mais surtout son immense générosité envers le public.

Rafaël Dolan-Bachand, qui a participé à la première saison de «La Voix Junior», est d’abord venu chanter «S’aimer comme on est» et «Ride» avec son ancien coach. Andréanne A. Mallette a ensuite partagé un duo sur «Zombie» de The Cranberries avant que Marc poursuive avec «Say Something» de Justin Timberlake, avec un de ses musiciens.

Pour interpréter la chanson «Voyager vers toi», Marc Dupré a invité son fils ainé, Anthony, qui s’est glissé derrière le piano pour accompagner son père. Un clin d’œil touchant sachant que Marc avait écrit cette chanson pour lui, à sa naissance.

Entouré de cinq musiciens et d’un quatuor à cordes, Marc Dupré a aussi livré quelques reprises comme le classique «Summer of 69» suivi de «Where the Streets Have No Name» de U2, qui était dans la même salle, il y a quelques jours.

Un peu plus tard, Stella, la fille de Marc, a rejoint son père pour chanter «True Colors» de Cindy Lauper, avant de faire ensemble «You Are The Reason», une reprise qu’ils ont enregistrée, et dont la vidéo cumule plus de 300 000 vues sur YouTube.

Avec ce nouveau spectacle, Marc Dupré démontre une fois de plus qu’il est une véritable bête de scène, mettant la barre très haut en matière de mise en scène, d’éclairage et d’effets spéciaux.