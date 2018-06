Maude Guérin, vive les comédies musicales!

Récompensée la semaine dernière, lors du Gala Québec Cinéma, du prix d’interprétation féminine pour son rôle dans «Chien de garde», cette actrice polyvalente partage sa passion du cinéma français... et des comédies musicales américaines.

Maude, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

C’était à La Tuque, dont je suis originaire. C’était dans un ancien théâtre qui servait de cinéma et je me souviens qu’il y avait une scène de théâtre, un peu comme un présage de ce que j’allais faire! Mais je ne me souviens plus du film.

Quel acteur ou quelle actrice vous a particulièrement fascinée?

J’adore Simone Signoret et Romy Schneider. Quand j’ai vu «César et Rosalie» [NDLR: film français de 1972 de Claude Sautet avec Yves Montand et Romy Schneider] qui est l’un de mes films cultes, je me suis dit que c’était ce que je voulais faire comme métier. Yves Montand et Juliette Binoche étaient mes inspirations. Il y a plein de films qui m’ont donné envie de faire mon métier, mais c’est surtout le théâtre qui m’a inspirée puisque je suis, avant tout, une actrice de théâtre.

Quel a été votre premier film marquant?

Jeune, je n’allais pas beaucoup au cinéma, c’est plus tard que j’ai découvert le grand écran. Je regardais des films bizarres, comme ceux d’Andrzej Zulawski! Oui, j’étais assez torturée! Je voyais aussi les films de Bertrand Blier, je regardais beaucoup de films français. J’ai aussi vu des films cultes québécois comme «Les beaux dimanches», «Les bons débarras», etc. J’avais un univers cinématographique assez tordu quand j’étais plus jeune!

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

Sami Frey, c’est sûr! Je l’aimais beaucoup! J’aimais aussi beaucoup Jean-Hugues Anglade après avoir vu «37° 2 le matin». C’est d’ailleurs un film qui m’a énormément marquée, tout comme «L’été meurtrier» où j’ai découvert Alain Souchon comme acteur. Jeune, j’étais toujours dans un univers très sombre! «Camille Claudel» est un film culte pour moi et j’avais d’ailleurs un «kick» pour Gérard Depardieu qui était un pétard. J’aimais tous ces jeunes acteurs!

Et du côté américain, des acteurs ou des films qui vous ont marquée?

Évidemment, il y a Meryl Streep. «Les heures» avec Meryl Streep et Nicole Kidman est aussi l’un de mes films cultes. J’ai adoré ce film et je le revois quasiment tous les ans. J’ai beaucoup aimé Nicole Kidman dans «Moulin Rouge!». Plus jeune, je regardais toutes les comédies musicales et j’aimais beaucoup les films avec Barbra Streisand dans lesquels elle chantait et jouait en même temps. Je savais aussi qu’elle en était productrice et cela m’allumait beaucoup, je me disais que j’aimerais faire tout ça un jour. J’avoue que j’aurais eu envie de naître aux États-Unis pour pouvoir faire de la comédie musicale. J’écoutais beaucoup les films avec Gene Kelly quand j’étais jeune, ceux avec Leslie Caron, Fred Astaire, j’aimais beaucoup Judy Garland...

La trame sonore qui a bercé votre adolescence?

Celle de «Les uns et les autres» de Claude Lelouch. J’ai adoré!

Un film qui vous a fait pleurer?

«L’insoutenable légèreté de l’être» avec Juliette Binoche me fait pleurer chaque fois. «My Left Foot: L'histoire de Christy Brown» avec Daniel Day-Lewis, qui pour moi est un immense acteur, m’a fait pleurer. «Les choristes» me fait aussi pleurer. Je m’aperçois que je suis très sombre dans mes choix!