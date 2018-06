«On Chesil Beach», un film plein de bonne volonté

Combien de temps peut-on faire durer une nuit de noces sans que les nouveaux époux consomment leur mariage?

La non-consommation de l’union de Florence (Saoirse Ronan avec un accent britannique impeccable) et d’Edward (Billy Howle) est au cœur de «On Chesil Beach», adaptation par Dominic Cooke du roman du même nom d’Ian McEwan, également signataire du scénario.

La plage de Chesil du titre est celle où le jeune couple va, en 1962, passer sa nuit de noces. Maladroits, nerveux, leurs tentatives de rapprochements se soldent par des échecs – le dernier étant le pire. Mais au fil de cette situation inconfortable au point d’en être douloureuse, le spectateur est invité à découvrir leur passé par des retours en arrière délicatement amenés.

Florence est violoniste, son père (Samuel West) est patron d’une usine et sa mère (Emily Watson), est l’une de ces Britanniques bien snobs. Edward vient d’avoir son diplôme en histoire. Sa mère (Anne-Marie Duff, impeccable) a des problèmes mentaux depuis qu’elle a été frappée à la tête par une portière de train en marche. Les confidences du couple deviennent plus personnelles, plus intimes, jusqu’au dénouement de cette première partie du long métrage de 110 minutes.

Malgré toute la bonne volonté d’Ian McEwan et de Dominic Cooke, «On Chesil Beach» souffre d’un rythme inégal ainsi que de quantités d’occasions manquées. Le propos paraît aussi, quelque 55 ans plus tard, suranné et ne parvient jamais à atteindre l’universalité qui permettrait de s’identifier aux personnages (les citations aujourd’hui hilarantes de l’ouvrage «Love, Sex and Marriage» que consulte l’héroïne avant sa nuit de noces permettent d’ailleurs de saisir tout l’écart qui nous sépare désormais de cette époque).

Le jeu des acteurs n’explique pas cette impression que le film passe à côté de quelque chose que l’écrit rend forcément mieux. Saoirse Ronan est, comme toujours, impeccable. Sa prestance – on se rappelle de sa prestation dans «Lady Bird» pour laquelle elle a été nommée aux Oscars – fait d’elle l’interprète parfaite pour cette Florence déterminée et tourmentée. Le Britannique Billy Howle, vu dans «Dunkerque» et actuellement à l’affiche de «The Seagull», tire son épingle du jeu face à sa covedette, rendant l’incompréhension, la douleur et la rage qui l’habitent. Mais cela suffit-il?

Note: 3 sur 5