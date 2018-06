Des milliers de repas redonnés à ceux dans le besoin

Des milliers de repas, destinés au départ à des policiers affectés à Québec à la sécurité pour le Sommet du G7, sont redistribués à des personnes dans le besoin.

L'organisation du G7 a amorcé samedi une démobilisation. Pour éviter de perdre les repas qui ne seront pas mangés par les agents, on a décidé de redistribuer les denrées à des oeuvres de charité.

À l’organisme Lauberivière, on a déjà reçu plus de 2000 repas depuis vendredi, et plusieurs autres continuent d’arriver. On compte pouvoir en distribuer jusqu’à lundi soir.

«Ça me donne des chairs de poule, voir ça! C'est beau, ce qu'ils font», lance Robert, un bénévole de l’organisme rencontré dimanche par TVA Nouvelles.

Ces dons ont bien entendu fait le bonheur de ceux qui fréquentent Lauberivière.

«Qu'on ait pensé à nous autres, oui, c'est bien. Surtout qu'il y a rien qui va se perdre», témoigne un de ceux qui a pu profiter de ces dons.

-D'après les informations de Valérie Chouinard