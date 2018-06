La CAQ propose un plan de décongestion pour Montréal

TVA Nouvelles a appris que la Coalition avenir Québec (CAQ) doit annoncer un vaste plan de décongestion de la métropole au cours des prochains jours, dont l’une des priorités est de proposer des opérations de chantiers 24h/24h et sept jours sur sept dans les zones non habitées.

«Cette formule, en application dans plusieurs États américains et dans certaines provinces canadiennes -notamment l’Ontario-, a l’immense avantage de diminuer la durée des chantiers qui sont souvent à l’origine de sérieux problèmes de circulation. Pourquoi n’en est-il pas ainsi au Québec?», se questionne la CAQ.

La ville de Toronto possède une politique de travail 24-7 qui permettrait d’économiser jusqu’à 10 % à 20 % des sommes prévues en moitié moins de temps.

La CAQ affirme toutefois être consciente de l’importance d’assurer d’une formation adéquate pour maintenir la sécurité sur les chantiers de construction pendant la nuit.

Santé et sécurité

«En réaction, l’Inter, une des grandes centrales syndicales, se dit ouverte à l’idée. La santé et la sécurité des travailleurs devront malgré tout demeurer au cœur des priorités.

«L’Inter est toujours disponible pour discuter avec les partis politiques des meilleures façons pour améliorer la productivité l’efficacité et la planification des chantiers de construction. Cependant, cela devra se faire en s’assurant de la santé et sécurité des travailleurs, de la protection du droit à une véritable conciliation entre le travail et la vie de famille et du respect des conventions collectives en vigueur», a expliqué Michel Trépanier, président de la centrale syndicale.

D’autres détails entourant le plan de décongestion de la métropole proposé par la CAQ seront bientôt dévoilés.