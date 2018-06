Le syndicat des professeurs de l’UQO met en demeure la ministre David

Le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais met en demeure la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, afin qu’elle procède «dans les plus brefs délais» au renouvellement du conseil d'administration de l’établissement.

Dimanche, dans un communiqué, le syndicat affilié à la CSN a rappelé que «la Loi sur l'Université du Québec, qui prévoit la formation du conseil d'administration dans chaque université constituante du réseau UQ, prévoit que les personnes nommées par le gouvernement le sont pour un mandat de trois ans» et «que le mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois».

Or, selon le syndicat, «quatre membres du conseil d'administration ayant complété leur deuxième mandat continuent pourtant de siéger».

Le syndicat dénonce donc une situation qu’il juge «irrégulière».

«Le 25 avril dernier, comme le gouvernement ne procédait pas au remplacement de ces quatre membres du CA, le syndicat faisait parvenir une lettre à la ministre concernant la composition du conseil d'administration de l'UQO, a expliqué le syndicat, dimanche. On y mentionnait notamment que cinq personnes sur sept représentant les milieux socio-économiques, les diplômés et les collèges sont des personnes retraitées et qu'il serait opportun d'amener du sang neuf au sein de cette institution.»

Le syndicat déplore que sa demande soit restée lettre morte, «ce qui justifie le présent recours judiciaire».

«Nous sommes en droit de fonctionner dans un cadre légitime, ce qui n'est pas le cas depuis trop longtemps, a affirmé la présidente du syndicat des professeurs, Stéphanie Demers. Le laisser-faire actuel soulève de nombreuses inquiétudes chez nos membres. Souhaitons que cette procédure incite la ministre à agir pour faire respecter la Loi à l'UQO.»