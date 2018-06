Son téléphone s'enflamme et transforme sa voiture en véritable torche

Une femme du Michigan a eu très peur quand son téléphone cellulaire a pris feu alors qu’elle se trouvait au volant de sa voiture.

Les flammes ont d’ailleurs complètement ravagé son véhicule, et elle estime qu’elle aurait bien pu, elle aussi, y passer.

«Je roulais quand j’ai vu, du coin de l’œil, une étincelle», a raconté la dame à ABC, préférant préserver son anonymat.

Selon elle, c’est une véritable «bombe à retardement» qui a pris feu à l’intérieur de sa voiture, le 21 mai dernier, à Detroit.

La femme avait posé deux cellulaires dans le porte-gobelet de son véhicule quand l’un d’eux s’est enflammé. «Il s’agit d’un Samsung Galaxy S4 et d’un S8. J’ai cru que j’allais mourir quand j’ai vu les étincelles et le feu», a-t-elle poursuivi.

Elle s’est rapidement rangée dans l’accotement avant de sortir en vitesse de sa Nissan Maxima, au moment même où les flammes engloutissaient sa voiture.

«Tout est allé tellement vite... Ça s’est enflammé, les gens me disaient de m’éloigner de ma voiture. Qu’est-ce qui serait arrivé si j’avais été coincée sur l’autoroute, dans le trafic, et que je n’avais pas pu m’échapper?» demande-t-elle, angoissée par cette hypothèse.

Son avocat, Gerald Thurswell, dit qu’elle souffre de séquelles psychologiques et qu’elle a de la difficulté à dormir depuis l’incident.

Ce n’est pas la première fois que des événements inquiétants du genre éclaboussent la réputation de Samsung. En 2016, le géant coréen avait dû procéder à un rappel massif de son Galaxy Note 7, parce que ce modèle présentait des risques d’explosion.

Mais les deux appareils impliqués dans cette histoire-ci ne figurent pour le moment sur aucune liste de rappel, confirme Me Thurswell.

«Nous avons contacté Samsung, qui a réagi de façon responsable en envoyant une équipe pour examiner la voiture et les restes du téléphone. Quand ils auront déterminé quel téléphone est à l’origine de l’incendie et qu’un rappel sera lancé, on pourrait sauver des vies», estime l’avocat.

Samsung n’a pas souhaité commenter l’incident.

La femme impliquée dans cet événement n’avait pour sa part pas encore entamé de procédure judiciaire.