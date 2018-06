Stephen Harper croit que Donald Trump se trompe de cible

L'ancien premier ministre Stephen Harper s'est interrogé, dimanche, sur «l'obsession» du président américain Donald Trump vis-à-vis de la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis.

«Au Canada, nous essayons de comprendre la perspective américaine. Je peux comprendre pourquoi le président Trump, pourquoi les Américains ressentent le besoin d'avoir de meilleures relations commerciales», a d'abord laissé entendre M. Harper, en évoquant les cas de la Chine et de «certains points» avec le Mexique, dont le secteur automobile.

«Je ne comprends pas l'obsession des relations commerciales avec le Canada», a cependant ajouté l'ancien premier ministre lors d'une entrevue accordée à Fox News, avant de rappeler que la balance commerciale entre les deux pays est pratiquement à l'équilibre.

«Le Canada est le plus grand acheteur de biens et services des États-Unis au monde. Ce n'est pas la Chine, le Mexique, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, c'est le Canada. Pour moi, c'est la mauvaise cible et, de ce que je comprends de l'opinion publique américaine, je ne crois pas que les partisans de Trump estiment que la relation commerciale avec le Canada est un problème», a poursuivi M. Harper.

«Il n'y a pas de problème fondamental dans la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis. C'est une relation plus ou moins égalitaire qui est vitale pour les entreprises et les consommateurs de chaque côté de la frontière», a-t-il ajouté.

L'ex-chef conservateur s'est gardé de donner son avis sur la façon dont les libéraux de Justin Trudeau devraient approcher l'administration Trump pour discuter des litiges commerciaux. Il n'a pas davantage donné son opinion sur l'idée exprimée par le président Trump quant à la possibilité de conclure des accords bilatéraux entre les États-Unis et le Mexique, d'un côté, et les États-Unis et le Canada de l'autre, en lieu et place de l'Accord de libre-échange nord-américain entre les trois pays.

M. Harper s'est toutefois remémoré le sauvetage de l'industrie automobile dans la foulée du krach boursier de 2008, déplorant que nombre d'emplois se soient ensuite déplacés vers le Mexique, une situation problématique selon lui.