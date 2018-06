Une poutre de béton tombée d’un camion bloque une voie de l’autoroute 10 Ouest à la hauteur de la voie ferrée du CN à Brossard.

L'incident est survenu vers 6h10 et à 7h on comptait au moins une trentaine de minutes de retard pour rentrer à Montréal par le pont Champlain et un bouchon de 8 km s’était formé.

Précision -- #A10 ouest (des Cantons-de-l'Est), à la hauteur de la voie ferrée du CN à Brossard (km 9), perte de chargement (poutre) // 1 voie ouverte à gauche — Québec 511 (@Qc511_Mtl) June 11, 2018

Les entrées de l’autoroute 10 à cette hauteur et les bretelles de l’autoroute 30 est et ouest pour l’autoroute 10 ont été fermées.Les contrôleurs routiers ont été appelés sur place.

TVA Nouvelles

Circulation difficile sur l'autoroute 10 à Brossard



Près de 85 000 véhicules circulent chaque jour sur ce tronçon de l’autoroute 10.