Des Américains mi-figue mi-raisin devant le comportement de Trump

Le comportement de Donald Trump pendant et après le Sommet du G7 crée de l'ambivalence chez des compatriotes de passage à Trois-Rivières.

Un résident de la Floride n'en croit pas moins que M. Trump respecte ses engagements et livre la marchandise aux Américains. «Il avait dit en arrivant: ce sera l'Amérique d'abord et il fait ce qu'il a dit.»

Un compatriote qui n'a pas appuyé Donald Trump à la dernière élection entend se raviser à la prochaine et lui donner cette fois son appui.

Sa conjointe n'est pas du même avis. «Je n'approuve pas (son comportement). Il est impoli et brutal. Je ne peux comprendre qu'il soit arrivé en retard à la rencontre et reparti de façon précipitée. C'est comme si son temps était plus précieux que celui des autres. Je pense qu'il faut traiter ses amis avec respect».

Un résident de l'État de New York juge aussi que le président américain manque de respect envers ses homologues. «Je pense qu'un homme politique doit être respectueux pour tous. Il représente tout un pays et tous les gens».

Un autre touriste en provenance du Kansas estime qu'au-delà de cela, il faut apprendre à vivre avec le locataire actuel de la Maison-Blanche. «Il est le président. Je suis un Américain et je dois respecter ça.»

- D'après un reportage de Louis Cloutier