Des fans reprochent à Eminem d’avoir utilisé des bruits d’armes à feu en concert

Eminem est sous le feu des critiques après avoir utilisé un son d'arme à feu lors d'un de ses concerts au festival Bonnaroo dans le Tennessee samedi dernier.

Le rappeur interprétait son morceau Kill You, issu de The Marshall Mathers LP, sorti en 2000, et pendant la chanson, on pouvait entendre ce qui ressemblait à des coups de feu.

D'après plusieurs témoins, qui ont partagé des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux de ce qu'ils ont vu, il semblerait que de nombreux membres du public aient été terrifiés par le bruit des armes à feu et se sont allongés par terre immédiatement au moment où ils l'ont entendu.

« Je déteste dire ça, mais en tant que victime de syndrome post-traumatique, j'ai trouvé ça très irresponsable et de mauvais goût de finir certaines chansons avec un bruit d'arme à feu. J'ai grandi en adorant la musique d'Eminem, mais ça m'a ému aux larmes », a écrit la star des réseaux sociaux Andrea Russett sur Twitter.

D'autres fans sont venus défendre la star du rap en expliquant que ce son était utilisé en concert pour finir certains morceaux depuis plusieurs années. « Eminem finit Kill You avec des bruits de coups de feu depuis au moins six ans et c'est la première fois que quelqu'un se plaint », a lancé un utilisateur de Twitter.

Ces critiques sur les choix esthétiques discutables d'Eminem interviennent moins d'un an après le massacre qui a eu lieu au Route 91 Harvest Music Festival de Las Vegas, et à quelques semaines de la date anniversaire du l'attentat en marge d'un concert d'Ariana Grande à Manchester.