Élan de solidarité envers le gouvernement Trudeau

Au terme d’un sommet du G7 torpillé par les attaques du président américain Donald Trump contre le premier ministre canadien, les partis d’opposition n’ont fait qu’un, lundi, derrière Justin Trudeau.

«On est tous solidaires présentement. On est tous Canadiens et Canadiennes dans ces situations-là», a affirmé le lieutenant québécois du Parti conservateur, Alain Rayes.

La Chambre des communes a adopté à l’unanimité, lundi, une motion de solidarité envers le gouvernement dans ce dossier. Conservateurs et néodémocrates ont d’ailleurs consacré leur première intervention de la période de questions à signifier leur appui au gouvernement Trudeau.

Le ministre Dominic Leblanc, parlant au nom du premier ministre qui n’était pas aux Communes, a été chaudement ovationné alors qu’il remerciait l’opposition de son soutien.

Attaques et volte-face

Alors que tous les dirigeants du G7 réunis à Charlevoix s’étaient entendus sur une déclaration commune, le président Trump a retiré samedi son appui au communiqué final du sommet après que Justin Trudeau eut qualifié «d’insultantes», en conférence de presse, les surtaxes américaines sur l’acier et l’aluminium imposées par Washington.

Le président américain s’en est ensuite pris au Canada et au premier ministre dans un barrage de messages sur Twitter, en plus d’envoyer de proches conseillers dans les médias pour accuser Justin Trudeau de trahison.

Le conseiller Peter Navarro a déclaré qu’il y avait une «place en enfer» pour les gens qui usent de mauvaise foi avec le président. Le conseiller économique Larry Kudlow, lui, a accusé Justin Trudeau d’avoir poignardé Donald Trump dans le dos.

De nombreuses voix ont défendu Justin Trudeau en fin de semaine, incluant celles de l’ex-premier ministre Stephen Harper et plusieurs élus républicains aux États-Unis.

L’élan de solidarité a même dépassé les frontières du domaine politique. L’acteur Robert de Niro, de passage à Toronto lundi, s’est excusé pour le comportement «idiot» du président Trump. «Je m’excuse à Justin Trudeau et aux autres gens qui étaient au G7», a-t-il lancé en conférence de presse.

Des propos de «cour d’école»

La porte-parole néodémocrate en matière d’affaires étrangères, Hélène Laverdière, a dénoncé les propos de «cour d’école» tenus par Donald Trump et son entourage.

«J’espère que le premier ministre va continuer d’avoir une approche polie, mais ferme. En ce moment, tout le monde est derrière le gouvernement, pour protéger les emplois canadiens, la stabilité mondiale et pour résister aux efforts de "bullying"», a-t-elle commenté.

«Tant et aussi longtemps que le premier ministre va se tenir debout et qu’il fera entendre la voix du gros bon sens pour défendre notre monde et notre économie, on sera à ses côtés», a quant à lui exprimé le député de Québec debout, Luc Thériault.

Seul le Bloc québécois a refusé de se rallier derrière le gouvernement Trudeau. «L’important, pour une fois, c’est qu’il agisse en homme d’État, qu’il mette ses culottes devant le gouvernement américain et qu’il défende notre monde», s’est contenté de dire le bloquiste Simon Marcil.