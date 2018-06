François Legault déplore la volte-face de Trump et appuie Trudeau

Justin Trudeau peut compter sur l’appui du chef caquiste François Legault, qui en marge de l’annonce d’une candidature, a déploré la volte-face effectuée par le président américain Donald Trump, après la clôture du G7 dans Charlevoix.

« Il faut déplorer la volte-face de Donald Trump », a déclaré le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), lundi matin.

« Évidemment, c’est important les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis, a-t-il souligné. C’est malheureux, ces taxes qui ont été imposées entre autres sur l’aluminium, sur l’acier, et je suis derrière Justin Trudeau pour défendre nos entreprises dans ces secteurs-là. »

Interrogé sur le fait qu’il s’est déjà dit « à l’aise » d’être comparé à M. Trump par ses adversaires, M. Legault a expliqué qu’il avait plutôt voulu dire qu’il fallait prendre acte du résultat des dernières élections présidentielles américaines.

Le chef caquiste a prévenu que les politiciens ont intérêt de « se brancher le plus vite possible » aux réalités que vivent les électeurs pour éviter un « dérapage » comme celui de l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

La candidature de Joëlle Boutin confirmée

Par ailleurs, comme l’avait rapporté notre Bureau parlementaire, il y a deux semaines, M. Legault a confirmé que c’est Joëlle Boutin, une stratège du numérique très engagée dans la promotion du leadership au féminin, qui portera les couleurs de la CAQ dans la circonscription de Jean-Talon, dans la région de Québec.

La mère de famille âgée de 38 ans a indiqué que c’est le cynisme qui sera son principal rival, plutôt que l’actuel député du comté et ministre libéral, Sébastien Proulx.

« Je pense que ça va être serré jusqu’à la fin », croit Mme Boutin, qui a notamment cofondé le mouvement Femmes Alpha, et qui réside dans le quartier Saint-Sauveur.

« J’ai étudié dans Jean-Talon, organisé des événements dans Jean-Talon, survolé des centaines de fois Jean-Talon, rencontré l’homme de ma vie dans Jean-Talon et j’ai même fait baptiser mon fils dans Jean-Talon. J’ai le Québec tatoué sur le cœur et je suis extrêmement fière d’être une fille de Québec », a déclaré celle qui a débuté sa carrière comme pilote professionnelle avant de se lancer en affaires et de joindre la firme NATIONAL.