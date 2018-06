L'arrêt brusque d'un autobus provoque le décès d'une octogénaire

Une octogénaire a perdu la vie alors qu'elle prenait place à bord d'un autobus qui a été obligé de freiner brusquement pour éviter une collision, a annoncé la police de Toronto lundi.

L'événement s'est produit le 29 mai dernier dans le nord-est de la ville lorsqu'une camionnette de style pick-up a coupé la route à un autobus de la Commission de transport de Toronto.

Afin d'éviter la collision, le chauffeur a freiné brusquement, faisant chuter une passagère de 82 ans. Cette dernière a été transportée à l'hôpital pour y soigner d'importantes blessures qui mettaient sa vie en danger. Elle est finalement décédée près d'une semaine plus tard, jeudi dernier.

«C'est un cas où l'autobus devait faire une manœuvre d'évitement, parce qu'il se faisait couper, et où il a dû appuyer sur les freins en urgence. C'est vraiment tragique et nos pensées vont à sa famille et nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est produit», a commenté le porte-parole de la commission de transport, Brad Ross, selon des propos relayés par le «Toronto Star».

La police torontoise est à la recherche des passagers qui se trouvaient dans l'autobus et de témoins afin d'obtenir des éléments qui pourraient leur permettre de retracer la camionnette fautive et son conducteur.