Le certificat de décès d’Avicii publié

Le DJ Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, est décédé à l'âge de 28 ans dans le Sultanat d’Oman en avril dernier (18). Au moment de sa mort, les circonstances n’ont pas été rendues publiques et TMZ, qui publie le certificat de décès de l’artiste, indique qu’elles ne sont pas non plus précisées sur le document.

Le site a publié un document sur lequel le nom et la date de naissance sont effacés, mais affirme qu’il s’agit bien de celui du DJ. On peut y voir la nationalité (suédoise) et la religion (chrétienne).

Le papier est daté selon le calendrier islamique. Plusieurs rumeurs ont circulé sur les circonstances de son décès, et la famille d’Avicii a laissé entendre qu’il s’était ôté la vie sans pour autant donner plus d’informations.

« Quand il a pris sa retraite, il voulait trouver un équilibre pour être heureux dans sa vie et sa musique. Il a vraiment lutté avec ses pensées sur le sens de la vie, du bonheur. Il ne pouvait pas continuer ainsi. Tim n’était pas fait pour le business dans lequel il est tombé, il était sensible et fuyait les projecteurs », avait écrit sa famille dans un communiqué.

Avicii souffrait d’une pancréatite aiguë – provoquée, selon plusieurs sources, par une consommation excessive d’alcool – et il s’était fait opérer en 2014.

Il avait finalement décidé de prendre sa retraite en 2016 à cause de ses soucis de santé, avant d’annoncer son retour en 2017 avec un nouvel EP. Au moment de sa mort, le DJ travaillait sur de nouvelles chansons, mais ses représentants ont démenti qu’un album posthume était en préparation. « Tim travaillait sur de nouvelles musiques et a publié environ 9 photos et Stories sur Instagram à propos de ses sessions cette année. Pour le moment, ces histoires concernant la sortie arrêtée (de ces travaux) sont uniquement des rumeurs venant de fans plein d’espoir qui aimaient Tim et sa musique », avait fait savoir, dans Billboard le mois dernier (mai 18), Diana Baron, qui représentait Avicii.