Le film «Chien de garde» disponible dès mardi sur DVD et vidéo sur demande

Le film «Chien de garde», récompensé au récent Gala Québec Cinéma de trois trophées Iris, sera disponible dès mardi en DVD et en vidéo sur demande.

Premier long-métrage réalisé par Sophie Dupuis, «Chien de garde» amène les amateurs de cinéma dans le milieu du crime organisé en suivant l'histoire de deux frères qui s'y retrouvent englués bien malgré eux.

Le film a remporté trois prix Iris, soient ceux décernés pour la révélation de l’année (Théodore Pellerin), la meilleure interprète féminine dans un premier rôle (Maude Guérin) et le meilleur montage (Dominique Fortin).

«Chien de garde» est disponible en DVD et en vidéo sur demande via iTunes, Vidéotron et Bell.