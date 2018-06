Le suspect d’un vol qualifié dans une station Shell recherché

La police de Laval demande l’aide du public pour identifie le suspect d’un vol à main armée survenu le 14 mars à la station-service Shell située au 480, boulevard Curé-Labelle, dans le secteur de Fabreville.

Vers 9 h 30, le suspect s’était présenté dans le commerce et avait attendu son tour derrière d’autres clients, a rappelé le Service de police de Laval, dans un communiqué, lundi. «Au comptoir, il montre à la commis qu’il est armé d’un pistolet et lui demande l’argent de la caisse. L’employée lui remet l’argent et il prend la fuite à pied.»

L’homme recherché, âgé d’environ 40 ans, a la peau blanche. Il mesure 1 m 78 (5 pi 10 po) et pèse 90 kg (200 lb). Au moment du crime, il portait un manteau noir avec l’inscription ECKO 1972 UNLTD, une tuque noire, un jeans bleu et des lunettes de soleil, a précisé la police.

Toute information permettant de localiser ou d’identifier cet individu sera traitée confidentiellement sur la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou au 911 en mentionnant le dossier LVL 1800314 023.