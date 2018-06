Les cafés Starbucks seront fermés lundi après-midi

Tous les cafés Starbucks du Canada fermeront leurs portes lundi après-midi parce que les employés suivront une formation sur le racisme et l’inclusion.

Les employés de l’entreprise américaine qui travaillent dans des bureaux au pays y participeront également.

«Nous fermerons nos magasins et bureaux afin de discuter de la façon de faire de Starbucks un endroit où chacun se sent le bienvenu. Merci de votre patience et de votre soutien alors que nous réaffirmons notre promesse de faire de Starbucks un lieu de rencontre inclusif pour tous», a écrit la compagnie sur sa page Facebook, lundi.

La fermeture commence à 15 h. Les commerces rouvriront comme d’habitude mardi matin.

Cette formation a été décrétée à la suite de l’arrestation de deux Noirs qui attendaient un ami dans un Starbucks de Philadelphie en avril. La compagnie les avait dédommagés financièrement pour cet épisode. Elle avait condamné le comportement de ses employés qui avaient alors appelé la police parce que les deux hommes n’avaient rien commandé.

Une formation similaire a été conduite en mai aux États-Unis, ce qui avait aussi entrainé la fermeture temporaire des cafés Starbucks au sud de la frontière.