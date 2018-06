Les relations militaires avec les alliés «pas affectées» par les tensions

Les tensions entre les États-Unis et leurs plus proches alliés, notamment en matière de commerce, n'ont pas affecté les relations militaires, a affirmé lundi le ministre américain de la Défense Jim Mattis.

Le président Donald Trump a récemment annoncé l'imposition de taxes douanières sur l'acier et l'aluminium à plusieurs pays amis, dont le Canada.

Il a aussi retiré son soutien au communiqué final du G7 quelques heures seulement après un compromis conquis de haute lutte, et accusé le premier ministre canadien Justin Trudeau de duplicité.

Mais d'après M. Mattis, les ministres de la Défense de l'OTAN et d'ailleurs continuent de travailler ensemble malgré les tensions.

«Je sais que parfois, tout semble bouillonner ici», mais «nous maintenons (...) (les efforts en vue de) construire des alliances et des partenariats plus forts et de les élargir», a-t-il dit, en assurant que la question des taxes n'avait pas été abordée lors du sommet de l'OTAN à Bruxelles auquel il a participé la semaine dernière.