Luge lance un nouveau fonds de capital de risque de 75 M$

Un nouveau fonds de capital de risque de 75 millions $ en techno financière voit le jour chez nous pour que le Québec puisse avoir sa part du gâteau face au centre financier de Toronto.

«L’écosystème des “fintechs”, on va se dire la vérité, n’est pas très développé au Québec. Il y a beaucoup de cette technologie qui se passe à Toronto ou ailleurs. Le fait qu’on ait des ressources et des partenaires engagés, c’est un plus», estime le cofondateur et associé montréalais de Luge Capital, David Nault.

Au mois d’octobre dernier, la Caisse de dépôt et placement et le Mouvement Desjardins avaient annoncé une participation de 50 millions $ à ce fonds en devenir.

Une fois de plus, l’intelligence artificielle sera au cœur des projets fintechs visés par ce fonds, qui veut appuyer les entreprises québécoises, mais aussi celles de partout au pays.

«Véritable révolution»

«Nous sommes tous témoins d’une véritable révolution dans le secteur des technologies financières et numériques et de nombreuses entreprises voient le jour», s’est réjoui le PDG du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, dans une déclaration écrite.

Le premier vice-président et chef des Opérations et des technologies de l’information à la Caisse, Pierre Miron, s’est quant à lui dit «ravi» de voir ce nouveau venu dans le paysage.

En plus de la Caisse et de Desjardins, la Financière Sun Life, le Fonds de Solidarité FTQ et La Capitale injectent de l’argent dans ce nouveau fonds qui pourrait dépasser les 100 millions $ bientôt.

«On utilise notre téléphone pour payer. On ne se rend plus à la banque. Et ça, ça change énormément l’offre de service des institutions financières», explique David Nault, qui nage dans le secteur depuis une bonne vingtaine d’années.

Selon lui, les services bancaires sont à l’aube d’une grande transformation.