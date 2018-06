Philippe Pichet se dit victime d'une grave injustice

«Je suis victime d’une grave injustice et je n’ai rien fait pour mériter cela», a déclaré l’ex-chef de police de la Ville de Montréal, Philippe Pichet, cet après-midi devant les membres de la Commission de la sécurité publique, lui qui fait face à la destitution.

Selon des sources sûres contactées par TVA Nouvelles, M. Pichet a plaidé sa cause en affirmant avoir été loyal depuis sa suspension, en décembre, et a dit trouver particulièrement injuste d’être traité comme l’est.

Des problèmes extrêmement graves et les relations extrêmement tendues, c’est une situation dont Philippe Pichet dit avoir hérité et dont il se défend d’être le responsable.

Philippe Pichet a demandé lundi aux élus de la Commission de la sécurité publique de rendre une décision en conséquence.

L’ex-chef de police s’est présenté devant cette instance en début d’après-midi estimant que la décision concernant son avenir à titre de directeur du Service de la police de la Ville de Montréal est déjà prise et que cette rencontre n’est qu’une formalité imposée par la loi.

M. Pichet a souligné qu’il n’a jamais eu l’occasion de commenter et de faire valoir ses arguments relativement à certains éléments du rapport déposé par Me Michel Bouchard et de son successeur par intérim Martin Prud’homme.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, M. Bouchard a rencontré M. Pichet durant moins d’une heure trente en septembre 2017 et il n’aurait pas, à cette occasion, abordé de façon détaillée des situations ou problèmes précis, demeurant vague et ne parlant que de généralités.

M. Pichet, qui a consacré 27 années de sa vie au service des citoyens, voulait apporter les changements au SPVM et avait commencé à mettre en place des changements. Selon nos informations, il avait demandé à M. Prud’homme l’aide de la SQ pour la création d’une équipe mixte pour les enquêtes internes.

Rapport préliminaire

Le directeur intérimaire du SPVM, Martin Prud’homme, a déposé la semaine dernière un rapport préliminaire, à la lumière duquel le ministère de la Sécurité publique pourrait recommander la destitution de Philippe Pichet.

Pour le relever de ses fonctions, le ministre doit toutefois prendre l’avis du conseil municipal et de la Commission de la sécurité publique qui doivent entendre l'ex-directeur, selon la Charte de la Ville de Montréal.

Philippe Pichet a été réaffecté en février comme superviseur des agents de sécurité de Montréal. Il a conservé son salaire de cadre qui s’élève, en 2018, à 237 295 $.