Projet de revitalisation du centre-ville: encore rien de concret

La Ville de Sherbrooke relance le projet de revitalisation de la rue Wellington Sud. Du moins, tente de le relancer. Situé au même endroit que le projet Well inc., le Quartier Well Sud vise à attirer davantage de personnes au centre-ville.

Pour l'occasion, l'administration Lussier a invité les médias à une conférence de presse devant les palissades sur la rue Wellington Sud, lundi avant-midi. Elle a présenté quelques projets qui sont en développement comme, entre autres, un incubateur culturel, une maison de l'alimentation et des espaces de «coworking».

Afin que ces projets se concrétisent, la Ville lance un appel de propositions, c'est-à-dire qu'elle attend que les promoteurs présentent leur projet. En d'autres mots, aucune offre n'est encore officiellement sur la table.

Au centre-ville, rien n'a changé depuis que le projet de revitalisation Well Inc. a tombé à l'eau en février dernier.

Les bâtiments vacants ce n'est pas ça qui manque. Les graffitis se multiplient. Ceux qui en souffrent, ce sont les commerçants. Ils aimeraient, et le plus rapidement possible, que le centre-ville ait un nouveau visage.

«J'ai perdu 75% de ma clientèle depuis quelques années», explique une commerçante de la rue Wellington Sud.

Rappelons qu'en février dernier, le consortium formé par Sherweb, le groupe Custeau et le Fonds de solidarité de la FTQ, a décidé de retirer son projet au centre-ville pour le projet de développement du Quartier Well Inc.

Depuis, les élus tentent de trouver une solution pour redynamiser le cœur de la Ville.