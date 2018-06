Ron Howard est fier de «Solo» malgré tout

Ron Howard est fier de Solo: Star Wars Story. Le film a rapporté 15,1 millions de dollars au box-office nord-américain lors de son troisième week-end d'exploitation et selon plusieurs spécialistes cinéma, il est peu probable qu'il dépasse les 200 millions de dollars de recettes dans le pays. Il s'agirait dans ce cas du film Star Wars au plus faible résultat au box-office nord-américain.

La semaine dernière, un fan s'est rendu sur les réseaux sociaux pour féliciter Alden Ehrenreich et Woody Harrelson: « J'ai lu tant de théories sur les raisons pour lesquelles 'Solo' ne se porte pas si bien au box-office. C'est triste à dire, certains admirateurs de SW ont snobé Solo parce qu'ils sont toujours en colère contre Les derniers Jedi. Si c'est le cas, ils ratent quelque chose et punissent un bon film pour quelque chose qui n'est pas de sa faute... »

Et dimanche, Ron Howard a répondu, révélant qu'il est contrarié que le film n'ait pas répondu aux attentes en termes de recettes. « Je suis fier de #SoloAStarWarsStory.

Le casting et l'équipe ont travaillé dur pour donner aux fans un nouvel épisode divertissant, a-t-il écrit sur Twitter. En tant que réalisateur, je me sens mal quand les gens qui, je crois (et les sondages le montrent à la sortie), apprécieront très probablement un film... ne le voient pas sur un grand écran avec un excellent son. »

Le cinéaste de 64 ans est intervenu pour prendre en charge le film après que les réalisateurs originaux Chris Miller et Phil Lord ont quitté le projet. Le mois dernier il a révélé qu'il s'attendait à ce que son interprétation de l'histoire de Han Solo soit controversée.

«Lorsque vous avez des admirateurs aussi fervents, des fans dévoués, c'est un peu comme quand vous aimez un sport ou une certaine série, vous êtes sensible sur ce sujet...», avait-il déclaré à la Press Association.