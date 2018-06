Tony Accurso débute son témoignage

Tony Accurso a commencé à témoigner pour sa défense dans le cadre de son procès pour fraude, corruption dans les affaires municipales, abus de confiance et complot en lien avec l’attribution de contrats à Laval.

Aujourd’hui, l’ex-entrepreneur reconnait avoir entendu parler d’un stratagème de collusion à Laval à deux reprises, soit en 1997 et en 2002. Il affirme que l’ex-directeur général, Claude Asselin, lui a demandé directement s’il participait à ce système de ristournes. Tony Accurso dit avoir vérifié auprès des présidents de Louisbourg et Simard-Beaudry, Joe Molluso et Frank Minicucci, qui lui auraient alors assuré qu’il n’y avait pas de tel système à Laval.

Accurso soutient «ne pas avoir faire de drame avec ça» et dit avoir fait confiance à ses dirigeants.

«Tu ne peux pas tout faire dans une compagnie, moi, ce qui m’excitait, c’était les acquisitions, les fusions, l’intégration verticale», a-t-il déclaré devant la cour.

Il a aussi indiqué qu'il rencontrait l'ex-maire Gilles Vaillancourt entre 1 et 5 fois par année, «le moins souvent possible».

Au total, Antonio Accurso fait face à cinq chefs d’accusation criminels. Il a plaidé non coupable.