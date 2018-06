Trafic d’héroïne et chèques de «B.S.»

Un présumé trafiquant sur l’aide sociale et sa conjointe enceinte se retrouvent tous deux accusés d’avoir tiré profit du regain de popularité de l’héroïne à Montréal.

Kohlya Nelson César, 29 ans, et Mélissa Simon-Deschênes, 26 ans, sont inculpés de possession à des fins de trafic de 83,9 g d’héroïne - soit l’équivalent de 839 doses d’une valeur totalisant 17 000 $ de cette drogue nocive et hautement addictive.

Le premier risque non seulement l’emprisonnement prolongé, mais aussi la confiscation par l’État d’un compte bancaire contenant plus de 30 000 $ et servant «presque exclusivement» à se faire payer par ses présumés clients au moyen de virements Interac, selon des documents judiciaires consultés par «Le Journal de Montréal».

Clients sur «références»

Comme c’est souvent le cas avec les trafiquants, Nelson César a été trahi par un informateur de police issu du milieu interlope, d’après cette enquête de la brigade Crimes de violence Est du SPVM.

Pour éviter de se faire piéger par des agents doubles et s’assurer qu’il avait affaire à de vrais consommateurs d’héroïne, Nelson César exigeait même «des références» de tout nouveau client «afin de pouvoir acheter» sa drogue.

Le réseau surtout actif dans les quartiers Rosemont et Villeray encourageait l’achat de quantités plus élevées en offrant des rabais. La «commande minimale» était d’un quart de gramme à 60 $, mais le consommateur s’en procurait un gramme pour 200 $.

Le 7 mars, Nelson César s’est fait arrêter avec une petite quantité d’héroïne et 1185 $ au volant d’un Dodge Journey.

Le même jour, sa conjointe alors enceinte de plusieurs mois était appréhendée en quittant leur domicile de Lavaltrie avec plus de 80 g de drogue et 5750 $ dans un sac de sport. Les enquêteurs ont ensuite eu accès aux données bancaires de Nelson César après avoir saisi sa carte de débit.

L’accusé avait ouvert un compte destiné à recevoir les paiements de ses clients par virements électroniques (voir encadré ci-contre). Ce compte à la Banque Nationale a été frappé d’une ordonnance de blocage à titre de «bien infractionnel» par le juge Daniel Bédard, en avril, à la demande de l’Unité des produits de la criminalité du SPVM. Son contenu sera confisqué au profit de l’État si l’accusé est déclaré coupable.

Sur le «B.S.» depuis 2010

Selon la police, Kohlya Nelson César est sans emploi légitime et reçoit de l’aide sociale du gouvernement depuis 2010.

Il a déclaré au fisc des revenus annuels moyens d’à peine 6447 $, selon les documents de cour.

«Le Journal de Montréal» révélait mardi dernier que le SPVM a saisi près de 4 kg d’héroïne de janvier à mai 2018, soit déjà plus que durant toute l’année 2017 et presque autant que les trois années précédentes combinées.

En septembre 2011, Kohlya Nelson César avait écopé de 14 mois de détention pour avoir tenté d’introduire du pot et du haschisch à la prison d’Orsainville à Québec. La drogue était cachée dans ses chaussures.

Le contenu du compte

36 408 $ déposés au moyen de virements électroniques de clients présumés de Nelson César, de décembre 2017 à février 2018

De cette somme, 4140 $ ont été payés par une seule consommatrice d’héroïne en l’espace de trois mois, à raison de 41 dépôts de 20 $ à 220 $ chacun, dont 17 effectués en pleine nuit

La police a aussi identifié 4039 $ provenant de chèques de prestations de sécurité du revenu émis par le gouvernement du Québec au bénéfice de l’accusé