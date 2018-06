Un début de semaine chaud et ensoleillé

Le soleil s'installera sur l’ensemble du Québec cette semaine, et les températures seront dans les normales de saison avec des ressentis pouvant aller jusqu’à 30°C dans le sud.

Deux systèmes dépressionnaires feront leur apparition au Québec cette semaine.

Un avis de gel a été émis, dans la nuit de dimanche à lundi, par Environnement Canada pour l’est et le sud de la province, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Rimouski, Sept-Îles, Témiscouata, Sainte-Anne-des-Monts, Matane ou encore La Tuque.

La journée de lundi commencera tout de même sous le soleil avec des températures chaudes. À Montréal et à Québec, le ciel sera dégagé et le mercure affichera 24 °C et 22 °C, respectivement.

Même scénario pour la journée de mardi qui sera ensoleillée pour le sud de la province, les températures dépasseront les 25 °C à Montréal et Québec. Des averses et du vent pourraient toutefois surprendre la Côte-Nord.

Mercredi, le temps risque de se gâter avec un système dépressionnaire venant par l’ouest qui amènera de la pluie sur le nord-ouest, le sud et le centre avec des possibilités d’orages. À Montréal et Québec malgré la pluie les températures resteront chaudes.

Le ciel devrait progressivement se dégager jeudi dans le nord-ouest et le sud. À Montréal le soleil devrait refaire son apparition alors qu’à Québec la pluie devrait être encore présente. Le temps restera gris pour le centre et l’est du Québec.

Dès vendredi, le soleil s’installera partout sur la province et devrait rester pour la fin de semaine.