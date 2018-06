Une adolescente recherchée à Laval

La police de Laval demande l’aide de la population afin de retrouver Dado-Bousso Ba, une adolescente de 15 ans qui manque à l’appel depuis maintenant 10 jours.

Le 1er juin dernier, elle a quitté le domicile familial en mentionnant qu’elle partait retrouver des amies, mais elle n’est jamais rentrée.

Ses proches sont inquiets pour sa sécurité, puisque la jeune fille aurait de mauvaises fréquentations.

Le Service de police de Laval demande d’ouvrir l’œil tout particulièrement dans les métros et à Montréal, puisqu’elle pourrait s’y retrouver.

Dado-Bousso Ba a la peau noire et s’exprime en français. Elle mesure 1 m 65 et pèse 54,5 kg. Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs, mais il n’est pas exclu qu’elle porte une perruque.

Elle porte une cicatrice au tibia droit.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle était vêtue d’un legging noir, d’un chandail rayé noir et blanc ainsi que d’une veste noire.

Toute personne qui possède des informations au sujet de cette disparition peut contacter en toute confidentialité la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou le 911, en mentionnant le numéro de dossier LVL 180601-092.