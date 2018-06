Solide avance de la CAQ dans les intentions de vote

Propulsée par un désir de changement, la Coalition avenir Québec prend une solide avance dans les intentions de vote et pourrait former le prochain gouvernement lors des élections québécoises de l’automne prochain.

Selon un sondage LCN effectué par Léger, dévoilé mardi, le parti de François Legault a pris une avance indéniable en vue des élections en obtenant 37 % des intentions de vote, suivi de 28 % pour les libéraux, après répartition des indécis. Le Parti québécois arrive en troisième position avec seulement 19 % des intentions et Québec solidaire en obtient 9 %.

Le sondage, réalisé auprès d’un vaste de nombre de Québécois, soit 3234 personnes, révèle également que le désir de changement est grand chez les électeurs.

Près des trois quarts (73 %) des personnes interrogées disent souhaiter la venue d’un nouveau gouvernement.

«La notion de changement est forte. Elle a frappé en Ontario (avec l’élection de Doug Ford), elle frappe aussi au Québec», a souligné Jean-Marc Léger, président de la firme Léger.

Une volonté aussi affirmée est du «jamais vu» au Québec, estime M. Léger.

À son avis, la CAQ serait en position de former un gouvernement majoritaire, si des élections avaient lieu dans les prochains jours. Mais il reste encore trois mois et demi avant le scrutin général, note quand même M. Léger.

À cause de cette forte avance, les projecteurs se tourneront davantage sur la CAQ dans les prochains mois, alors que les libéraux avaient été sur la sellette depuis le début de l’année.

«La balle est dans le camp de la CAQ», dit M. Léger.

En montée

La CAQ est en montée dans les intentions de vote depuis le printemps de l’année dernière. Elle est passée de 22 % en mars 2017 à 37 % dans ce dernier sondage Léger.

Son avance chez les francophones semble actuellement très claire, puisqu’elle obtient 44 % de leur faveur (sans répartition des indécis) dans le sondage dévoilé mardi, contre 15 % chez les non francophones. Pour M. Léger, il s’agit d’un facteur déterminant pour la CAQ.

Le plus grand perdant de ce sondage est le Parti québécois, estime M. Léger. Son score de 19 % représente un recul de 3 points de pourcentage par rapport au dernier sondage de la firme au mois de mai.

«Il pourrait ne pas rester beaucoup de sièges au PQ», dit-il.

Un si faible appui constituerait un plancher historique pour le PQ, puisque lors de sa première élection, en 1970, le parti avait obtenu 23 % du vote.

Legault plus populaire

Autre fait significatif du sondage : la hausse de la popularité personnelle de François Legault. Une proportion de 31 % des personnes sondées estime qu’il ferait le meilleur premier ministre, ce qui représente une augmentation de 6 points de pourcentage par rapport au sondage précédent de Léger. Philippe Couillard se contente d’un maigre appui de 16 % (hausse de deux points), Jean-François Lisée de 10 % (baisse de deux points) et Manon Massé de 7 % (hausse de deux points).

Les sondeurs ont également demandé aux Québécois d’identifier les enjeux qu’ils estiment les plus importants pour la campagne. Sans surprise, l’accès à de meilleurs soins de santé arrive au premier rang avec un appui de 27 %, suivi par la réduction des taxes et impôts (17 %), de l’amélioration du système d’éducation (12 %) et de la prestation de meilleurs soins pour les personnes âgées (11 %).

Le sondage a été réalisé du 31 mai au 10 juin auprès de 3234 personnes, recrutées aléatoirement à partir d’un panel web. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur de plus ou moins 1,723 %, 19 fois sur 20.