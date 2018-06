La vidéo que Trump aurait présentée à Kim Jong Un dévoilée

Une fausse bande-annonce sur le potentiel de la paix entre les États-Unis et la Corée du Nord a été présentée à la presse avant que le président américain Donald Trump ne monte sur le podium pour revenir sur sa rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Dans cette vidéo d’environ quatre minutes présentée par «Destiny Pictures», on affirme que Kim Jong Un a l’opportunité de marquer l’histoire.

Devant les médias, Donald Trump a affirmé que cette vidéo avait été présentée à Kim Jong Un et à son entourage.

«Cet endroit, situé entre la Corée du Sud et la Chine, a un grand potentiel et je crois qu’il le comprend et qu’il veut faire ce qui est bien», a dit le président au début de son allocution. Il a ajouté qu’il croit que Kim Jong Un a aimé la vidéo.

Le montage est digne du cinéma hollywoodien. Kim Jong Un et Donald Trump y sont présentés comme deux hommes qui partagent un destin.

«Deux hommes, deux leaders, un destin, raconte le narrateur dans cette bande-annonce. Une histoire à un moment où un homme reçoit une chance qui pourrait ne jamais se représenter. Que choisira-t-il ? Montrer de la vision et du leadership... ou non ?»