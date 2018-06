Manger au restaurant pour contrer la faim chez les enfants

Huit restaurateurs montréalais ont décidé de s’impliquer bénévolement pour lutter contre la faim et la malnutrition chez les enfants démunis.

«Achetez-en un, offrez-en un»: voilà le slogan de Mealshare, un organisme sans but lucratif (OSBL), qui crée des partenariats avec des restaurateurs un peu partout au Canada et qui lance son programme ce mois-ci à Montréal.

«C’est simple, on crée des partenariats avec des restaurateurs à Montréal. Ils choisissent l’item sur leur menu avec le logo de Mealshare et quand un client le commande, le restaurant donne une contribution financière au programme», a expliqué Lili Pang, leader communautaire du volet montréalais de Mealshare.

«Pour chaque repas vendu, des fonds sont donnés aux enfants dans le besoin. Une moitié des repas vont à un organisme communautaire qui est la Mission Bon Accueil à Montréal et l’autre moitié sera donné aux enfants démunis à l’international par l’organisme Save the Children Canada», a-t-elle ajouté.

Du pain sur la planche

«On en parle pas assez ici en Occident, mais le Canada et Montréal ont beaucoup de travail à faire pour mettre un terme à la faim juvénile [...] C’est injuste qu’approximativement 35 000 enfants du Montréal métropolitain dépendent chaque mois de banques alimentaires», a commenté Mme Pang.

L’OSBL soutient aussi que la moitié des élèves de l’école secondaire ne mange pas trois repas par jour à Montréal et que plus d'un million d'enfants au pays vivent dans la pauvreté.

«C’est en voyant ces statiques inquiétantes que Mealshare a été créé. Plus qu’un million d’enfants au Canada ne mangent pas assez, et de l’autre côté, hui millions de personnes vont au restaurant chaque jour au pays. C’est une solution facile, qui ne prend pas de temps, et qui est gagnant-gagnant pour tout le monde et surtout les gourmets», a souligné Lili Pang.

L’OSBL, créé en 2013, est implanté à Vancouver, à Victoria, à Calgary, à Edmonton, à Toronto, à Ottawa, et maintenant à Montréal. Le lancement officiel pour le programme dans la métropole aura lieu le 19 juin prochain.

En cinq ans d’existence, Mealshare a offert près de deux millions de repas à de jeunes Canadiens dans le besoin.

Restaurateurs montréalais partenaires de MEALSHARE:

1. Restaurant Su

2. Grumman78

3. Les Street Monkeys

4. Barley

5. Fieldstone

6. Cho

7. HVOR

8. Bar George