Photo touchante des adieux d'un garçon à sa soeur mourante

La photo émouvante d'un jeune garçon aux côtés de sa soeur sur le point de mourir d'un cancer a fait le tour du monde. La scène s'est produite quelques heures seulement avant le décès de la fillette.

La petite Adalynn Sooter, 4 ans, a rendu son dernier souffle le 3 juin dernier à l'hôpital Arkansas après avoir mené un long combat contre une tumeur cérébrale, rapporte le site Peoples. Son grand frère était avec elle et prenait soin d'elle, repoussant même une mèche de cheveux.

«Un garçon ne devrait jamais avoir à dire au revoir à sa partenaire de jeux, sa meilleure amie, sa petite soeur, a écrit leur père Matt Sooter sur Facebook. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, mais c'est le monde dans lequel nous vivons.»

Sur la photo, on peut voir Jackson qui met sa main sur le front de sa soeur tandis que celle-ci tenait son bras. «C'était un beau moment, mais pas surprenant, Jackson a toujours été incroyable avec elle et a bien pris soin d'elle. Il est toujours un petit garçon joyeux, mais elle lui manque», ajoute-t-il.

Les médecins ont annoncé à Adalynn et sa famille qu'elle avait une tumeur inopérable il y a 18 mois et qu'elle n'avait que quelques mois à vivre. Après des traitements de chimiothérapie, quand les docteurs ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, ils se sont rendus au Mexique pour un traitement expérimental.

Malgré tout, la petite a perdu son combat. «Elle nous manque terriblement, mais nous sommes en paix de savoir que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour la sauver et qu'elle ne souffre plus désormais. Nous savons que nous la reverrons un jour», conclut le père