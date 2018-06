Projet du Phare: deux séances d'information la semaine prochaine

Le Groupe Dallaire organisera deux séances d’information, les 19 et 20 juin, pour présenter «la dernière mouture» du Phare à la population. Les consultations de la Ville de Québec sur ce mégaprojet auront lieu «au début de l’automne».

C’est ce que la Ville de Québec a fait savoir mardi matin par voie de communiqué de presse. Ces dernières semaines, le maire Labeaume espérait encore que les consultations de la municipalité puissent avoir lieu avant l’été. Or, cela n’a pas été possible faute de temps.

«Le promoteur doit présenter son projet avant que nous puissions discuter des aspects réglementaires et des retombées de ce projet pour le secteur du plateau centre de Sainte-Foy et pour toute la ville, a indiqué le maire Labeaume dans le communiqué. Les citoyens doivent comprendre ce projet avant de se prononcer. Et c’est le promoteur qui est le mieux placé pour expliquer Le Phare, ses composantes et tous ses impacts tant environnementaux qu’économiques ou humains.»

Dévoilé pour la première fois en 2015, le projet de 600 millions $ du Phare comprend quatre tours, dont une de 65 étages, à Sainte-Foy, à l’entrée de la ville. Sa construction doit s’échelonner sur 10 ans.

Fin mai, la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) a donné son feu vert aux «orientations générales» du projet. Le promoteur doit toutefois obtenir son permis de construction avant de commencer les travaux.