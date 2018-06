Reprises des recherches pour retrouver Cédric Gouillart

Deux bénévoles reprennent les recherches dans le but de retrouver Cédric Gouillart au Saguenay.

Le Français d'origine est disparu depuis le 19 mai dernier. Ces bénévoles, Robert Dufour et Mario Gagnon, répondent ainsi à l'appel lancé par sa conjointe hier sur les réseaux sociaux.

Véronique Mercier reconnaît que l'espoir de revoir Cedric Gouillart vivant s'est amenuisé, mais aimerait que des maîtres-chiens soient dépêchés au Saguenay.

Les deux bénévoles ont choisi un secteur en bordure de la 175, mardi matin vers 7h30.

«C'est un endroit où il y a plusieurs caches», explique Mario Gagnon. "On parle d'un homme entraîné en survie et capable de marcher 40 kilomètres. C'est possible qu'il soit ici.'

Les deux hommes prévoyaient élargir le périmètre si leurs recherches ne donnaient pas de résultats.

Madame Mercier est disposée à offrir le gite et la nourriture aux maîtres chien provenant de l'extérieur.