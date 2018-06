Un premier album pour les 4 finalistes de «La Voix VI»

Les chansons originales interprétées par les quatre finalistes de la plus récente saison de «La Voix» se retrouveront sur un même album dont la sortie aura lieu vendredi. Le même jour, elles seront aussi disponibles sur les plateformes numériques.

Il sera donc possible de se procurer «Un peu de nous», écrite et composée par Garou et David Nathan, un hymne enregistré par la gagnante Yama St-Laurent. Ce sera également le cas pour «Je veux donner», la pièce qu'a offerte Lara Fabian à l'énergique Miriam Baghdassarian, la dansante «Amanda» qui fait maintenant partie du répertoire de Yann Brassard, candidat de l'équipe d'Alex Nevsky, ainsi que «Ouvre-moi», la «power ballade» dont les mots d'Éric Lapointe et Michel Rivard ont été puissamment livrés par Jonathan Freeman.

À la rencontre du public

Également à compter de vendredi et jusqu'à la fin du mois, Yama, Miriam, Yann et Jonathan rencontreront leurs admirateurs dans plusieurs entrepôts Costco du Québec.

Ils visiteront sept villes

Vendredi 15 juin 2018 | Costco Québec (18 h à 20 h)

Samedi 16 juin 2018 | Costco Chicoutimi (13 h à 15 h)

Vendredi 22 juin 2018 | Costco Sherbrooke (18 h à 20 h)

Samedi 23 juin 2018 | Costco Trois-Rivières (11 h à 13 h)

Samedi 23 juin 2018 | Costco Drummondville (15 h à 17 h)

Vendredi 29 juin 2018 | Costco Gatineau (18 h à 20 h)

Samedi 30 juin 2018 | Costco Laval (13 h à 15 h)