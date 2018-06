Les participants à l’émission «La Joute» se sont montrés prudents suite aux résultats du dernier sondage LCN-Léger qui place la Coalition avenir Québec (CAQ) en tête avec 37% des intentions de vote.

«Il n’y a rien de figé, car il reste du temps d’ici le jour J, mais c’est clair qu’aujourd’hui la CAQ est majoritaire et le PQ est en retard partout», a avancé Caroline St-Hilaire.

«De toute évidence, la stratégie du PLQ de tirer à boulets rouges sur François Legault, ça ne marche pas du tout», a-t-elle ajouté.

Pour l’analyste politique Antoine Robitaille, la position de la CAQ en tête des sondages pourrait lui jouer des tours pendant la campagne.

«Il y a un risque d’entrer en élection le 29 août et de se faire attaquer de tout bord, tout côté et de commettre des gaffes et de l’échapper. On sait à quel point les campagnes sont importantes aujourd’hui. C’est une bonne nouvelle, mais rien n’est joué, surtout avec le PLQ qui est souvent sous-estimé dans les sondages», a-t-il dit.

La possibilité de former un gouvernement majoritaire pour la CAQ pourrait aussi être compromise par certains manquements du parti dans le passé selon Mario Dumont.

«Je continue à penser qu’il y a certaines régions du Québec où la CAQ n’a pas travaillé assez fort sur l’organisation dans les dernières années. Elle n’a pas recruté des candidats ou des équipes de qualité et pourrait se retrouver à perdre des sièges ici et là qui ne lui permettrait pas d’obtenir une majorité. Je reste prudent», a-t-il fait savoir.

François Legault aurait donc son «sort» entre les mains d’après Jonathan Trudeau.

«Le risque (d’un changement dans les sondages, NDLR) est réel puisque l’élection est en 112 jours. Mais en même temps ça va faire presque un an qu’il reste beaucoup de temps devant nous», a-t-il indiqué.