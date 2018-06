X-Men bientôt de retour à Montréal

Après avoir passé tout l’été à Montréal l’an dernier, l’équipe de la méga production hollywoodienne X-Men: Dark Phoenix sera de retour dans la métropole dans quelques semaines pour le tournage de scènes supplémentaires du film.

Selon les informations obtenues par Le Journal, le tournage de ces nouvelles scènes du film débutera vers la fin juillet et se prolongera pendant environ quatre semaines. Des techniciens ont déjà commencé à préparer le tournage en construisant certains décors du film. Todd Hallowell, un des producteurs de X-Men, est aussi déjà arrivé en ville. Il a été aperçu dans les paddocks du Grand Prix dimanche après-midi.

X-Men: Dark Phoenix a été tourné à Montréal de juin à octobre 2017. Il s’agissait du troisième film de la populaire saga à être entièrement filmé dans la métropole, après X-Men: Jours d’un avenir passé (à l’été 2013) et X-Men: Apocalypse (à l’été 2015). Ces trois productions ont généré plusieurs millions de dollars en retombées directes et indirectes pour la métropole et ont fait travailler des centaines de techniciens québécois.

Des vedettes

Même si l’intrigue du film est centrée autour du personnage de Jean Grey (joué par Sophie Turner), X-Men : Dark Phoenix réunit à l’écran plusieurs stars de la saga, dont Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy et Nicholas Hoult. On ignore pour l’instant lesquelles de ces vedettes reviendront à Montréal cet été pour tourner ces scènes supplémentaires.

Le tournage de scènes supplémentaires (ou reshoot) est une pratique courante pour les grandes productions hollywoodiennes. Ce processus, qui est forcément très coûteux, permet au réalisateur de peaufiner son film en tournant des scènes qui lui permettront d’améliorer son intrigue et d’avoir plus d’options pour le montage. Soulignons que des scènes supplémentaires des deux X-Men précédents avaient aussi été tournées à Montréal quelques mois après la fin du tournage officiel.

La sortie de X-Men : Dark Phoenix avait d’abord été fixée en novembre 2018. Elle a récemment été repoussée en février 2019. Une première bande-annonce du film a été lancée il y a quelques mois.

Autres tournages

Trois autres tournages américains ont lieu à Montréal cet été.

- The Bold Type: série télé mettant en vedette Katie Stevens, Aisha Dee et Meghann Fahy. En tournage jusqu’en octobre.

- Murder Mystery: comédie mettant en vedette Adam Sandler et Jennifer Aniston. Début du tournage : jeudi.

- Pet Sematary: film d’horreur tiré du roman du même titre de Stephen King et mettant en vedette Jason Clarke et John Lithgow. Début du tournage : 17 juin.