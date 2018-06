Angelina Jolie et Brad Pitt revoient le droit de garde de leurs enfants

Angelina Jolie et Brad Pitt sont parvenus à se mettre d'accord sur les nouvelles conditions de la garde de leurs six enfants.

Selon les documents judiciaires obtenus par US Weekly, les législateurs de la Cour Supérieure du Comté de Los Angeles ont déterminé que ne pas avoir une relation avec leur père serait «nuisible» pour les adolescents Maddox, Pax et Zahara, et leurs jeunes enfants Shiloh, Knox et Vivienne.

Le tribunal a jugé que les enfants sont en sécurité avec leur père, et qu'il est «essentiel que chacun d'entre eux ait une relation saine et solide» avec ses deux parents.

Angelina Jolie et Brad Pitt ont reçu l'ordre d'organiser un appel téléphonique les réunissant tous les deux, ainsi que leurs enfants et deux psychologues pour mettre en place les horaires d'été de la garde partagée. Il a été décidé que l'acteur américain aura la garde physique de tous ses enfants, sauf Maddox, pendant quatre heures par jour, entre le 8 et le 17 juin (18) à Londres, où l'actrice loue une maison pendant qu'elle filme le nouveau film Maléfique. Il devra également passer du temps avec chaque enfant au moins deux fois au cours de la période de 10 jours en la présence de l'un des psychologues, tandis que l'actrice sera absente.

La vedette de 54 ans s'est également vu confier la garde des enfants mineurs pendant 10 heures par jour du 27 juin au 1er juillet, sous la surveillance du second psychologue. Il aura également la garde des enfants pendant quatre heures par jour du 8 au 14 juillet et à son retour à Los Angeles, du 21 au 29 juillet. Il sera chargé de les ramener à Angelina Jolie à Londres le 29 juillet.

Par la suite, il aura de nouveau la garde à partir du 11 août jusqu'à la prochaine audience de l'ancien couple, le 13 août.

Toujours selon les documents, Angelina Jolie a également été priée de fournir à son ex les numéros de téléphone personnels de chaque enfant mineur afin qu'ils puissent communiquer par SMS, et elle ne pourra pas surveiller le contenu de leurs conversations.

Le couple de superstars s'était séparé en septembre 2016.