Beyonce et Jay-Z camouflent les sièges vides en donnant des billets

La grande tournée de Jay-Z et de Beyoncé vient de démarrer en Angleterre la semaine dernière, mais d'après le tabloïd anglais The Sun, il resterait encore beaucoup de tickets invendus, et les stades dans lesquels ils jouent sont en partie vides.

Alors pour remplir les places, il semblerait que les chanteurs aient décidé, tout simplement, d'offrir des billets.

Plusieurs fans ont indiqué sur Twitter qu'ils avait eu des tickets gratuits pour le spectacle qui avait lieu à Glasgow.

«Si vous êtes à coté de Hampden Park, allez sur le parking, ils donnent des tickets gratuits pour le concert de Jay-Z et Beyoncé parce qu'il y a trop de places vides », pouvait-on lire sur Twitter, tandis qu'un autre internaute indiquait: «J'ai rencontré le service de sécurité de Beyoncé qui travaillait et ils m'ont proposé un ticket gratuit pour ce soir».

Sur Instagram, plusieurs photos circulaient du concert, où de nombreuses places étaient désertées, avec pour légende un seul mot: «Flop».

Le prochain concert du couple, ce mercredi à Manchester, ne serait pas non plus complet et des centaines de places seraient apparemment encore en vente. Sur toute la tournée Européenne et Américaine, seules 9 des 46 dates sont complètes. Les agents des deux artistes n'ont pas souhaité commenter cette information.