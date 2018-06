Cubana de Aviacion réduit ses vols intérieurs après l'écrasement du 18 mai

La compagnie aérienne d'État Cubana de Aviacion a annoncé mercredi la réduction de ses vols intérieurs sans fournir d'explications, un mois après l’écrasement aérien qui a fait 112 morts le 18 mai à La Havane.

Dans un communiqué, la compagnie annonce que les vols entre La Havane et Camagüey, Moa, Manzanillo, Bayamo et Guantanamo «ont été annulés» jusqu'à nouvel ordre.

De même, les rotations vers Holguin et Santiago de Cuba, les deux principales villes de l'est de l'île, ont été réduites de deux à une par jour, et suspendues le samedi. Seuls les deux vols quotidiens entre La Havane et l'île de la Jeunesse (sud-ouest) ont été maintenus, a ajouté Cubana de Aviacion.

Le 18 mai, un Boeing 737-200 transportant 113 personnes s'est écrasé dans une zone de cultures peu après avoir décollé de l'aéroport international Jose Marti de La Havane. Une seule personne, toujours dans un état critique, a survécu à l'accident.

L'appareil et son équipage étaient loués par Cubana de Aviacion à Mexicain Global Air, également connu sous le nom de Aerolineas Damojh, dont les opérations ont été suspendues par les autorités mexicaines. Dans les jours ayant suivi l'accident, le trafic intérieur cubain avait déjà été fortement perturbé.

Les autorités cubaines expliquent avoir largement recours à la location d'appareils étrangers du fait du strict embargo commercial américain, qui l'empêche d'acheter avions et pièces détachées. Une grande partie de la flotte cubaine est composée d'avions de fabrication russe ou d'Europe de l'est.

Le quotidien officiel cubain Granma a rapporté mercredi que l'enquête se poursuivait et que les deux boîtes noires de l'appareil étaient actuellement analysées aux États-Unis, pays où a été fabriqué l'appareil.