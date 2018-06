Jada Pinkett-Smith face au suicide

Jada Pinkett-Smith a confié qu'elle aussi avait déjà pensé à se suicider, suite à la disparition du célèbre chef Anthony Bourdain et de la créatrice de mode Kate Spade la semaine dernière.

Dans une publication sur Instagram, en légende d'une photo des deux stars, l'actrice de 46 ans a demandé à ses fans de se concentrer autant sur leur santé mentale que sur leur bien-être physique.

«Une chose que j'ai apprise dans ma vie au fil des ans, c'est que la santé mentale est quelque chose sur laquelle nous devrions travailler tous les jours, pas seulement lorsque des problèmes surviennent, a-t-elle écrit. Nous devrions prendre soin de notre âme et de notre esprit de la même manière que nous le faisons pour notre corps. Avec les suicides de Kate et d'Anthony, cela a fait remonter des sentiments que je ressentais quand j'étais dans un immense désespoir et que j'avais envisagé de disparaître de la même façon... Souvent.»

La star américaine a aussi expliqué que le fait de s'occuper quotidiennement de sa santé mentale l'a aidée à surmonter ses problèmes passés.

«Au cours des années que j'ai passées à me soigner, il y a quelque temps, j'ai réalisé que les humeurs et le cœur peuvent être extrêmement délicats sans le fondement d'un formidable esprit, a-t-elle ajouté. Ce que je mange, ce que je regarde à la télévision, la musique que j'écoute, comment je prends soin de mon corps, ma pratique spirituelle, les gens dont je m'entoure, la quantité de stress que j'autorise, etc, soit détérioraient ou amélioraient mon état psychologique.»

Elle a ajouté : «La santé mentale est un travail quotidien pour moi. C'est une pratique d'amour-propre profond. Que Kate et Anthony reposent en paix, beaucoup ne peuvent pas comprendre... Mais moi oui, et ce matin, je suis profondément reconnaissante d'avoir réussi à m'en sortir».